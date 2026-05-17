Кинематографист из ЮАР исследует Россию в путешествии на грузовике

Южноафриканский режиссёр Йонас Баденхорст вместе с сыном совершает экспедицию по России на грузовике Урал NEXT, следуя маршруту из Мурманска в Магадан. Цель поездки — создание документального фильма о стране.

По словам режиссера, он занимается съемками документального кино уже около 25 лет и в рамках нового проекта выбрал внедорожный автомобиль с колесной формулой 6×6, способный преодолевать сложные участки маршрута.

В ходе путешествия Баденхорст посещает небольшие населенные пункты, делает остановки в придорожных кафе и общается с местными жителями, фиксируя повседневную жизнь в регионах.

Он отметил, что маршрут проходит с регулярными остановками, поскольку за один раз удается преодолевать около 500 километров. Отдельно режиссер подчеркнул гостеприимство людей, с которыми он встречается в поездке.

По его словам, за первые недели путешествия у него сложилось впечатление о большом количестве интересных мест и малоизвестных локаций вдоль маршрута.

Трасса Мурманск — Магадан считается одним из самых протяженных и сложных автомобильных маршрутов в России, проходящих через различные климатические зоны и удаленные территории, что делает подобные экспедиции востребованными для документальных проектов о жизни в регионах.

