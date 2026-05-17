Адвокат заявил о повторном заборе образцов волос у арестованного мэра Уфы

У находящегося под домашним арестом по делу о коррупции мэра Уфы Ратмира Мавлиева вновь принудительно взяли образцы волос, сообщил РБК его адвокат Марат Самойлов.
Сейчас он находится в больнице, Мавлиева госпитализировали несколько дней назад из-за плохого самочувствия и боли в сердце.
«Без уведомления правоохранительные органы сегодня увезли моего доверителя в отдел криминалистики и с применением физической силы в присутствии трех сотрудников СОБРа взяли у него образцы волос на экспертизу», — рассказал адвокат, добавив, что тем самым были нарушены права Мавлиева.
РБК направил запрос в СКР.
Самойлов напомнил, что 10 мая у мэра Уфы уже брали образцы волос и слюны. В Советский суд города была подана жалоба, дата рассмотрения назначена на 25 мая.
«А 13 мая со ссылкой, что образцов недостаточно, пытались опять взять волосы в палате, но им было отказано. Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых. Нами, несмотря на запрет, велась видеосъемка. Будем отстаивать на суде свои права», — сказал защитник.
Мавлиев был задержан в конце апреля. Дело против него связано с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м и стоимостью свыше 13 млн руб. на территории санатория «Радуга».
Мэр отрицает свою вину. Советский суд Уфы арестовал его до 11 июля. Однако затем Верховный суд Башкирии отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя уголовное дело против Мавлиева, заявил, что тот останется главой городской администрации до вынесения решения суда, отметив, что «в годы его работы Уфа расцветала».
