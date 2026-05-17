MWM: РФ модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М

Российская Федерация модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М, сообщает Military Watch Magazine.
«РФ модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М в качестве временного решения, пока разработка российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА задерживается. Российский Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для ударов по наземным целям», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что каждая из этих ракет может быть оснащена «термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью».
Кроме того, он напомнил о гиперзвуковом оружии, которое есть у Российской Федерации.
«Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели», — написал автор материала.
