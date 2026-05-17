Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пригласил свою первую учительницу на парад в честь Дня Победы в Москве, а также предложил ей погостить несколько дней. Это решение было принято исключительно самим президентом и не согласовывалось с Кремлём. В рамках визита для гостьи подготовили культурную программу в столице. В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию.