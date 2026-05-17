MWM заявил, что Россия делает ставку на модернизацию Ту-160М

Издание Military Watch Magazine сообщило о процессе модернизации российского бомбардировщика Ту-160М. По его версии, Москва делает ставку на обновление военного самолета.
В материале утверждается, что бомбардировщик РФ способен нести до шести крылатых ракет Х-55СМ. Они предназначены для атак наземных целей. Журналисты считают, что Ту-160 можно сравнить с американским бомбардировщиком B-52. Самолеты предназначены для действий в менее напряженной воздушной обстановке из-за размеров.
«Также стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России. Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели», — прокомментировало издание.
В мире также обсуждают пуск межконтинентальной баллистической ракеты РФ «Сармат». Испытание проведено успешно. Уже к концу года на страже страны может стоять полк «Сарматов».