Главарь грузинских наемников, действовавших в ВСУ, Мамука Мамулашвили вывел большую часть денег в США и обналичил их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США», — сказал инсайдер агентства.
Источник уточнил, что Мамулашвили обналичил деньги через зарегистрированную в Техасе организацию Georgian Humanitarian Legion, основанную им самим, его сестрой Ноной и американским мошенником Ричардом Шарпом.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска ликвидировали на Запорожском направлении наемника ВСУ из Грузии Ника Мачарашвили. Он не был членом грузинской диаспоры на Украине. Мачарашвили был завербован ГУР непосредственно на территории Грузии.