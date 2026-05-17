The Hatters попали в базу «Миротворца»* после концертов в Крыму

Участники российской музыкальной группы The Hatters были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) после посещения Крым и концертов в Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.
В опубликованных материалах ресурса фигурируют персональные данные участников коллектива, включая Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина. Им вменяются обвинения, связанные с «посягательством на территориальную целостность Украины» и «незаконной коммерческой деятельностью».
Причиной включения в список стало проведение выступлений в Крыму в рамках гастрольного тура группы.
Ранее аналогичные решения украинского ресурса уже затрагивали представителей культуры, журналистов и общественных деятелей, посещавших регион после 2014 года. Сам сайт неоднократно подвергался критике со стороны международных организаций и правозащитников из-за публикации персональных данных.
Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который Москва считает законным выражением воли жителей полуострова.
База «Миротворец»* регулярно пополняется данными о публичных лицах, посещающих Крым или Донбасс, а также участниках культурных мероприятий, при этом включение в список не имеет официального правового статуса и носит информационный характер.
*Признан экстремистским и запрещен на территории России.