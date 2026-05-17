В Израиле прогремел взрыв: что известно о пожаре на полигоне оборонной компании

В Израиле 16 мая зафиксировали взрыв. Он прогремел в районе города Бейт-Шемеш. Как утверждает The Times of Israel, взрыв сопровождался огромным огненным шаром. Его заметили над полигоном оборонной компании «Томер».
Известно, что на площадке разрабатывают ракетные двигатели. Руководство компании сообщило, что инцидент не был ЧП. По версии организации «Томер», это был «контролируемый» подрыв на полигоне. Все было заранее спланировано и учтено.
При этом жителей не оповещали о проводимых испытаниях. Экстренные службы не дали никаких рекомендаций.