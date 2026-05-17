В США обнаружили четыре вида пришельцев: ученый рассказал о находках после крушений НЛО

В США обнаружили четыре различных вида инопланетных существ после крушений НЛО. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на ученого Хэла Путхоффа.
«Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа», — сказал доктор.
Путхофф уточнил, что сам не имел прямого доступа к формах внеземной жизни. Однако он доверяет источникам, с которыми общался.
Напомним, у побережья США зафиксировали тысячи таинственных подводных объектов. Приложение Enigma, которое собирает данные об НЛО, получило сообщения о более 9 тысячах загадочных объектов.
Ранее Пентагон выложил в открытый доступ материалы об НЛО. Всего в архиве на данный момент 162 файла. В ведомстве подчеркнули, что будут публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания каждые несколько недель.