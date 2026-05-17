Двойное повышение тарифов ЖКХ в 2026 году: как смягчить удар по семейному бюджету

С 1 октября 2026 года коммунальные платежи в России подскочат в среднем на 9,9%. Но в некоторых регионах — на все 22%. А январские квитанции уже многих шокировали: рост на 30−50% при официальных 1,7%. И здесь нет ошибки: просто сработали повышающие коэффициенты и перерасчёт за отопление. Давайте разбираться, когда и на сколько реально подорожает коммуналка, какие регионы в лидерах, что будет с тарифами до 2029 года и как получить субсидию, если платёжка съедает больше 22% семейного бюджета.