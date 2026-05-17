В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр»

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны России 16 мая в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени сбили 67 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожили в небе над Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.