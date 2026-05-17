Главу ФБР осудили за плавание вокруг линкора USS Arizona: Патель погрузился к месту в районе захоронения моряков

Как отмечается, Кэш Патель плавал в прямой близости от захоронения около получаса. Там находятся останки более 1000 моряков ВМС и морских пехотинцев.
Известно, что у главы ФБР была компания. Он плавал в окружении еще порядка девяти человек. Это была «историческая экскурсия», сказали в Бюро.
Главу ФБР обвиняют, в том числе, в зависимости от алкоголя. В середине мая он заявил о готовности пройти тест и доказать обратное. Кэш Патель согласился на процедуру AUDIT. Через нее проходят американские военные для определения возможных проблем с алкоголем.