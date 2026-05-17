Мощный взрыв прогремел в районе израильского Бет-Шемеша к западу от Иерусалима. Об этом в субботу, 16 мая, очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot.
По словам местных жителей, зарево было видно за десятки километров. Также местные СМИ утверждают, что к месту происшествия не подпускают экстренные службы.
Официальная версия властей — контролируемый подрыв неразорвавшейся иранской ракеты. Однако местные жители пишут, что никаких предупреждений о плановых работах они не получали, говорится в сообщении.
15 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о конфликте с Ираном, сообщил, что «продолжение следует», но не стал уточнять характер будущих действий.
Наименее вероятным сценарием развития конфликта на Ближнем Востоке в текущих условиях является его полноценное и всеобъемлющее урегулирование. Иран может сосредоточиться на восстановлении оборонных возможностей, тогда как США — на анализе последствий ранее предпринятых действий. Такое мнение выразил программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.