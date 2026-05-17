Фицо не исключил, что украинский конфликт затянется надолго

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта. По словам Путина, Москва знает, чем кончится специальная военная операция, а враг размышляет, как это все оформить. Он добавил, что Россия стремиться к тем целям, которые перед собой поставила.