Фицо не исключил, что украинский конфликт затянется надолго

Конфликт на Украине может затянуться на длительное время. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами.
«Я думаю, что этот конфликт будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда закончится конфликт на Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз», — сказал премьер.
Фицо отметил, что обсуждал ситуацию как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он уточнил, что у каждой стороны есть собственное видение происходящего.
