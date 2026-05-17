17 мая в календаре: Всемирный день выпечки, день рождения Интернета и день плюшкина

Бледное солнце — к затяжной плохой погоде. Молния ударила с западной стороны — к дождю вслед за ней. Воробьи перелетают с места на место стайками — к сильному ветру. Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. На цветущих кленах сережки появились — можно сажать свеклу. Лучи восходящего солнца зеленоватые — к пасмурному дню. Терн зацвел обильнее обычного — к холодной второй половине мая. Журавль свил гнездо в низине — хлеб можно засевать в мокрых местах, если же эта птица гнездится высоко — в низинах хлеб попреет. Тьма майских жуков — жди засухи. Калина зацвела — можно сеять на грядки тыкву, огурцы, кукурузу, бобы. Утром нет росы — погода переменится. Кукушка кукует — к хорошей погоде. Сильный и частый дождь сулит хороший обильный урожай. В этот день крестьяне специально рубили дерево (березу, липу, клен) для изготовления ложек.