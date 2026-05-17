17 мая в календаре: Всемирный день выпечки, день рождения Интернета и день плюшкина

Какой сегодня праздник.
День плюшкина День рождения Интернета День дворника Всемирный день выпечки Международный день борьбы с гомофобией Праздник жареной скорлупы Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией День окарин, дудок и свистелок в своё удовольствие День мачехи День пульмонолога День вина «Пино-гри» Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день телекоммуникаций Всемирный день памяти жертв СПИДа Международный день детского телефона доверия Праздник Старорусской иконы Божией Матери Неделя о слепом День памяти святой мученицы Пелагии Тарсийской.
Именины.
Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.
Пелагея Заступница, День баклушников.
В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива и хорошо образована, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако, Пелагия приняла крещение и отказалась вступать в брак с приемным сыном императора. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Пелагия отказала императору, за что поплатилась жизнью.
На Руси святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.
Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.
А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.
События.
1642 год — в Канаде основан город Монреаль.
1718 год — запатентован пулемёт (ружьё Пакла).
1727 год — на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.
1792 год — основана Нью-Йоркская фондовая биржа.
1801 год — в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу А. В. Суворову.
1861 год — впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.
1865 год — основан Международный союз электросвязи.
1866 год — в Санкт-Петербурге основано Русское техническое общество.
1916 год — в Англии впервые в мире состоялся переход на летнее время.
1928 год — открылись IX летние Олимпийские игры в Амстердаме (Нидерланды).
1972 год — запущен искусственный спутник «Космос-490» для изучения космического излучения и потоков электронов высокой энергии.
1988 год — на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад».
1990 год — в Башкортостане упал железный метеорит «Стерлитамак».
1999 год — Эхуд Барак стал премьер-министром Израиля.
2007 год — в Москве подписан Акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за рубежом.
2009 год — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft (6+), ставшей одной из самых популярных в мире.
2015 год — сборная Канады 25-й раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею с шайбой, разгромив в финале сборную России (6:1).
2021 год — на Галапагосских островах (Эквадор) вследствие природной эрозии обрушилась «Арка Дарвина».
В этот день родились.
Сергей Соловьев (1820 — 1879 г.), русский историк, академик.
Анри Барбюс (1873 — 1935 г.), французский писатель и журналист.
Жан Габен (1904 — 1976 г.), французский актер театра и кино.
Карл Шефер (1909 — 1976 г.), австрийский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.
Биргит Нильсон (1918 — 2005 г.), шведская оперная певица (драматическое сопрано).
Лидия Видеман (1920 — 2019 г.), финская лыжница, олимпийская чемпионка.
Галина Старовойтова (1946 — 1998 г.), российский политический и государственный деятель, правозащитница.
Валерия Новодворская (1950 — 2014 г.), российский политический деятель, диссидент, журналист.
Касым-Жомарт Токаев (1953 г.), казахстанский политик и государственный деятель, президент Казахстана (с 2019 года).
Кусей Хусейн (1966 — 2003 г.), младший сын Саддама Хусейна.
Анжелика Агурбаш (1970 г.), белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая.
Максима (1971 г.), королева Нидерландов.
Станислав Дужников (1973 г.), российский актёр, заслуженный артист России.
Ксения Новикова (1980 г.), российская певица, актриса, автор песен, солистка группы «Блестящие».
Дмитрий Журавлёв (1992 г.), российский актёр, блогер, комик и телеведущий.
Народные приметы.
Бледное солнце — к затяжной плохой погоде. Молния ударила с западной стороны — к дождю вслед за ней. Воробьи перелетают с места на место стайками — к сильному ветру. Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. На цветущих кленах сережки появились — можно сажать свеклу. Лучи восходящего солнца зеленоватые — к пасмурному дню. Терн зацвел обильнее обычного — к холодной второй половине мая. Журавль свил гнездо в низине — хлеб можно засевать в мокрых местах, если же эта птица гнездится высоко — в низинах хлеб попреет. Тьма майских жуков — жди засухи. Калина зацвела — можно сеять на грядки тыкву, огурцы, кукурузу, бобы. Утром нет росы — погода переменится. Кукушка кукует — к хорошей погоде. Сильный и частый дождь сулит хороший обильный урожай. В этот день крестьяне специально рубили дерево (березу, липу, клен) для изготовления ложек.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
