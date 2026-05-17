Чехия уступила Словении в овертайме на старте чемпионата мира по хоккею

В групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, сборная Чехии потерпела поражение от команды Словении. Встреча завершилась со счётом 2:3 в дополнительное время.

Источник: Life.ru

В составе победителей шайбы забросили Матиц Тёрёк, Анже Куральт и Марцел Махковец. У чехов отличились Мартин Каут и Лукаш Седлак.

После двух матчей чешская сборная имеет в своём активе 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы B. В стартовой игре они уверенно обыграли датчан (4:1). Для словенцев эта встреча стала первой на турнире. Следующий матч Чехия проведёт 18 мая против Швеции. Их сегодняшние соперники встретятся с Норвегией днём ранее.

В параллельном матче хозяева льда — сборная Швейцарии — нанесли поражение команде Латвии, завершив встречу со счётом 4:2.

Чемпионат мира продлится до 31 мая. Напомним, что сборные России и Белоруссии остаются отстранёнными от международных соревнований с 2022 года.

Ранее «Миннесота Уайлд» одержала первую победу во втором раунде Кубка Стэнли, уверенно обыграв «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1. После этого матча счёт в серии стал 2−1 в пользу клуба из Денвера. Одним из главных героев встречи стал россиянин Кирилл Капризов. Нападающий забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также у «Миннесоты» отличились Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. Владимир Тарасенко записал на свой счёт голевой пас.

