Россияне стали чаще интересоваться рублевыми вкладами

Россияне стали чаще интересоваться вкладами в рублях в прошлом месяце: так, количество онлайн-запросов на вклады в апреле выросли почти на четверть. Об этом сообщает «РИАМО» со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса Ирину Андриевскую.
— Весной этого года онлайн-спрос на рублевые депозиты увеличивается. Люди формируют финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, — цитирует специалиста издание.
Уточняется, что спрос продолжает расти даже несмотря на снижение доходности депозитов: проценты для вкладчиков стали ниже на фоне снижения ключевой ставки.
Тем временем RT напомнил, что минимальный запас средств должен покрывать сумму обязательных расходов за два-три месяца. Однако лучше увеличить его до суммы расходов за 10—12 месяцев, советуют эксперты.
По данным «Москвы 24», примерно 51% россиян накопили финансовую подушку безопасности, тогда как раньше таких было только 37%. Если деньги лежат без дела, их уже съедает инфляция, поэтому лучше средства инвестировать.