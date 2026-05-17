Кровь, зуд и «овечий кал»: Проктолог назвала симптомы, которые опасно списывать на «само пройдёт»

Одним из самых тревожных симптомов считается появление крови на туалетной бумаге, белье или в унитазе. В большинстве случаев причиной действительно могут быть геморрой или анальная трещина, однако кровянистые выделения также встречаются при полипах толстой кишки, воспалительных заболеваниях кишечника — таких как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона, — а также при онкологических заболеваниях. Поэтому кровь — это всегда повод для обязательного обследования.