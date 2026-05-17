Упавший в Турции беспилотник оказался украинским: повреждены крыши и окна

Беспилотник, упавший в Турции, оказался украинским дроном-ловушкой «Майя». Об этом сообщило издание Dogru Haber.
«Украинский дрон-ловушка под названием “Майя” упал в прибрежном городе Самсун», — говорится в материале.
По данным издания, беспилотник потерпел крушение в районе Илкадым. В результате падения были повреждены крыши нескольких зданий и выбиты окна. Пострадавших нет.
Предварительной причиной инцидента называют техническую неисправность дрона. После происшествия на место прибыли сотрудники служб безопасности, которые собрали обломки аппарата. Вес беспилотника составлял около 25 килограммов.
Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в провинции Коджаэли. Местные жители обнаружили дрон в районе Чубуклубала и сообщили об этом властям. После этого на место прибыли сотрудники жандармерии, началась проверка.
Министерство национальной обороны Турции сообщало, что истребители военно-воздушные силы сбили беспилотник в районе, прилегающем к воздушному пространству страны над акваторией Черного моря.
По данным ведомства, объект был идентифицирован как неконтролируемый дрон. В целях предотвращения возможных рисков его уничтожили в безопасной зоне. Принадлежность беспилотника не уточняется.
Также группа неизвестных беспилотников атаковала турецкий танкер, перевозивший около 140 тысяч тонн нефти в акватории Черного моря. Инцидент произошел примерно в 15 милях от пролива Босфор. На борту судна произошел взрыв, в результате которого были повреждены ходовой мостик и машинное отделение.
Как писал KP.RU, нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау был атакован беспилотником у берегов Турции. Судно находилось в Черном море примерно в 50 км от побережья района Абана, когда получило повреждения верхней части корпуса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно становиться площадкой для «сведения счетов», поскольку подобные действия не принесут выгоды ни России, ни Украине. По его словам, всем сторонам необходимо обеспечить безопасность судоходства в регионе.