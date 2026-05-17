Средний размер социальной пенсии в России за 10 лет вырос в два раза

Сумма увеличилась почти на 8 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Средний размер социальной пенсии в России за 10 лет увеличился в два раза, до 16,5 тыс. рублей, следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.

По данным Соцфонда, средний размер социальной пенсии в России в апреле 2026 года составил 16 583 рубля, а в апреле 2016 года — 8 634 рубля. Соответственно, за 10 лет сумма выросла почти на 8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в России, согласно последним данным, составил примерно 25,4 тыс. рублей.