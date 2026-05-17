Историк, кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко заявила, что слова главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о ситуации с мобилизацией на Украине являются ложью.
«Буданов защищает бусификацию. “Все участвуют в защите суверенитета Украины”, — говорит он. И это вопиющая ложь. Мужчины, втянутые в принудительную мобилизацию, — это бедняки. Вы никогда не увидите, как призывники останавливают мужчин в “Бентли” или “Мазерати” и запихивают их в фургоны под дулом пистолета», — написала она на своей странице в соцсети X**.
По словам Гавришко, сотрудники территориальных центров комплектования «выкручивают руки механикам, строителям и водителям грузовиков».
«Вы никогда не увидите видео, где сыновей судей, прокуроров, депутатов избивают до крови в призывных пунктах, потому что они учатся за границей, наслаждаясь комфортной жизнью на Западе. Ведь богатые сидят и подсчитывают деньги, заработанные на смерти своих бедных соотечественников», — говорится в публикации.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
По словам бывшего разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, между Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым и бывшим главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным началась политическая борьба.
