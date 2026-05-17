В администрации Трампа возник раскол из-за Ирана: о чем спорят в Белом доме

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу политики в отношении Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в Белом доме усилились споры о новых ударах по Ирану. Часть команды Трампа, включая представителей Пентагона, выступает за более жесткий курс, тогда как другие настаивают на продолжении переговоров.
Источники отмечают, что разногласия обострились после отъезда Трампа в Пекин, где ожидалось продвижение по иранскому вопросу. Президент США недоволен ситуацией вокруг Ормузского пролива, закрытие которого влияет на рост цен на нефть и топливо в Америке.
Ранее Трамп заявил о полном военном разгроме Ирана. По словам президента США, американским силам удалось полностью уничтожить военный потенциал противника.
Также глава Белого дома пригрозил Ирану более сильными ударами США. Он уточнил, что это произойдет в случае, если Тегеран откажется от подписания соглашения в кратчайшие сроки.