Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо указал на главную ошибку Орбана: премьер Словакии считает, что он сделал неверный ход по Украине

Фицо назвал ошибкой решение Орбана заблокировать кредит для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал выделение Киеву многомиллиардного кредита от ЕС. Это стало его главной ошибкой. Такое мнение выразил словацкий премьер Роберт Фицо. Он заявил в беседе со студентами, что нельзя блокировать то, что уже согласовано.

Роберт Фицо при этом сообщил, что сам был не согласен с решением ЕС предоставить Киеву кредит. Однако он не стал препятствовать, так как этот шаг уже одобрен.

«В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — прокомментировал Роберт Фицо.

Виктору Орбану после 16 лет правления полагается выходное пособие в размере 107 тысяч евро. Однако премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что не желает выделять средства. Он заявил, что Виктор Орбан ничего не получит.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше