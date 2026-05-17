Чехи уступили словенцам в Швейцарии на ЧМ по хоккею

На проходящем в Швейцария чемпионате мира по хоккею сборная Чехии в овертайме уступила команде Словении со счетом 2:3. Об этом сообщает спортивная хроника турнира.
Основное время матча завершилось вничью, после чего победу словенцам принес результативный бросок в дополнительное время. В составе победителей шайбы забросили Матиц Тёрёк, Анже Куральт и Марцел Махковец. У чешской команды отличились Мартин Каут и Лукаш Седлак.
После двух туров Чехия имеет четыре очка и сохраняет второе место в группе B. Ранее команда обыграла сборную Дании со счетом 4:1. Следующий матч чехи проведут против сборной Швеции.
В параллельной встрече хозяева турнира, сборная Швейцарии, победили Латвию со счетом 4:2. Турнир продолжится до 31 мая, команды ведут борьбу за выход в плей-офф.
Чемпионат мира проходит в условиях отсутствия сборных России и Белоруссии, которые с 2022 года не допускаются к участию в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.
