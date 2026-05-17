В Минобрнауки раскрыли, как увеличить шанс на поступление в вуз

Минобрнауки: вузы могут начислить до 15 баллов за индивидуальные достижения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские вузы могут начислить абитуриенту до пятнадцати дополнительных баллов за индивидуальные достижения, что повысит его шансы на поступление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Уточняется, что индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, делятся на общие и целевые.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», — говорится в сообщении.

Так, до 10 баллов при поступлении возможно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, прохождение военной службы по призыву или по контракту.

Кроме того, дополнительные баллы может принести наличие дополнительного образования творческой или спортивной направленности, а также статус победителя (призера) национального или международного чемпионата «Абилимпикс».

«К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения», — следует из сообщения.

При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за целевые достижения начисляется пять баллов, аспирантуры — от одного до пяти баллов.

«Важно поддержать не только “олимпиадников” и лауреатов тех или иных отраслевых конкурсов, но и в целом неравнодушных людей, участвующих в гуманитарных и волонтерских проектах, людей с ограниченными возможностями, стремящимися к активной социализации и коллективному участию, патриотов, военнослужащих», — сказал РИА Новости ректор РГГУ Андрей Логинов, комментируя условия начисления дополнительных баллов.

В ведомстве также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо предоставить не позднее дня завершения приема документов.