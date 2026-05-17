Уголовник продавал наркотики в Хабаровском крае

32-летний мужчина, отбывая наказание за ранее совершенное преступление, организовал деятельность интернет-магазина по продаже наркотических веществ. К «работе» привлек знакомых. Клиенты расплачивались криптовалютой. Правоохранители изъяли из оборота свыше 2 кг вещества, содержащего производное N-метилэфедрона. Суд приговорил виновного к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Другие участники группы также осуждены к различным срокам лишения свободы.