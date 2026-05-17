Стал известен победитель Евровидения — 2026

На международном песенном конкурсе Евровидение, прошедшем в венском концертном зале Wiener Stadthalle в ночь на воскресенье, 17 мая, победу одержала представительница Болгарии DARA с танцевальной песней «Bangaranga». Она получила 516 голосов и опередила израильского музыканта Наома Беттана («Michelle»), занявшего второе место, на 173 балла.

Третье место заняла Александра Кэпитэнеску из Румынии с композицией «Choke Me».

На четвертом месте расположилась Дельта Гудрем из Австралии с песней «Eclipse». На пятом месте — Саль да Винчи из Италии с песней «Per Sempre Sì».

Директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин в пятницу, 15 мая, заявил, что Россия может вернуться к участию в нем еще до завершения специальной военной операции на Украине.

Ранее министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах руководства «Евровидения» в связи с его решением допустить Израиль к участию в конкурсе.

11 мая стало известно, что Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались отправлять участников и транслировать музыкальный конкурс Евровидение-2026 из-за допуска Израиля на шоу.

