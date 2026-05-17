Болгария победила на «Евровидении-2026»

В десятку лидеров конкурса в этом году вошли:
Болгария (516 баллов);
Израиль (343);
Румыния (296);
Австралия (287);
Италия (281);
Финляндия (279);
Дания (243);
Молдова (226);
Украина (221);
Греция (220).
Меньше всех набрала Великобритания. Она набрала один балл. За ней идет Австрия с шестью баллами, следом — Германия с двенадцатью.
Болгария побеждает на конкурсе впервые. Над песней госпожи Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен тем, что сотрудничал с музыкантами Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, продюсировал песни для Ани Лорак, Димы Билана и других.
Конкурс проходил в столице Австрии, на крытом стадионе «Винер-Штадтхалле». Всего в финале поучаствовали представители 25 стран.