Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгария победила на «Евровидении-2026»

Болгарская исполнительница Dara (Дарина Йотова) выиграла конкурс «Евровидение-2026» с песней «Bangaranga». Она набрала 516 баллов. Второе место завоевал Ноам Беттан, который представлял Израиль, третье — Александра Кэпитэнску из Румынии.

Источник: Reuters

В десятку лидеров конкурса в этом году вошли:

Болгария (516 баллов);

Румыния (296);

Австралия (287);

Италия (281);

Финляндия (279);

Дания (243);

Молдова (226);

Украина (221);

Греция (220).

Меньше всех набрала Великобритания. Она набрала один балл. За ней идет Австрия с шестью баллами, следом — Германия с двенадцатью.

Болгария побеждает на конкурсе впервые. Над песней госпожи Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен тем, что сотрудничал с музыкантами Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, продюсировал песни для Ани Лорак, Димы Билана и других.

Конкурс проходил в столице Австрии, на крытом стадионе «Винер-Штадтхалле». Всего в финале поучаствовали представители 25 стран.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше