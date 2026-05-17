Минобрнауки: значки ГТО и волонтерство помогут пройти в вуз

Российские абитуриенты смогут легально улучшить свои позиции в конкурсных списках с помощью индивидуальных достижений. Министерство образования и науки установило максимальные планки и виды бонусов, которые приемные комиссии обязаны учитывать при зачислении, сообщают РИА Новости.
Согласно нововведениям, достижения разделены на общие и целевые. За общие успехи, перечень которых университет определяет самостоятельно, можно суммарно получить до десяти баллов. Сюда входят золотой значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, волонтерская книжка, а также прохождение военной службы по призыву или контракту.
Дополнительные пять баллов предназначены тем, кто поступает по целевой квоте. Для этого необходимо предоставить подтверждение участия в профориентационных мероприятиях, организованных будущим работодателем. При поступлении на программы аспирантуры набор целевых бонусов варьируется от одного до пяти баллов.
Ректор РГГУ Андрей Логинов подчеркнул, что такая система призвана поощрять не только прирожденных олимпиадников, но и людей с активной гражданской позицией, волонтеров, военнослужащих и людей с ограниченными возможностями. Приемные комиссии предупреждают: документы, подтверждающие льготу, нужно подать не позднее последнего дня приема бумаг.
