Индекс пиццы у Пентагона резко вырос на фоне заявлений Трампа об Иране

Президент США заявил о "тяжелых временах" для Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Индекс пиццы в районе Пентагона резко вырос. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о «тяжелых временах» для Ирана.

«Ирану предстоят тяжелые времена в случае, если государство не заключит мирное соглашение с США», — сказал глава Белого дома в интервью BFMTV.

Индекс пиццы является неофициальным индикатором активности в силовых структурах США. Суть показателя заключается в том, что резкое увеличение ночных заказов еды в районах, где расположены Пентагон, ЦРУ и Белый дом, может указывать на подготовку военных операций.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все цели американской операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. По его словам, боевые действия завершены.

Позже американские СМИ сообщили, что США и Израиль ведут подготовку к возобновлению операции против Ирана. Страны рассматривают усиление интенсивности атак на военную инфраструктуру Исламской Республики.

