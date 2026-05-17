Индекс пиццы у Пентагона резко вырос на фоне заявлений Трампа об Иране

«Ирану предстоят тяжелые времена в случае, если государство не заключит мирное соглашение с США», — сказал глава Белого дома в интервью BFMTV.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все цели американской операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. По его словам, боевые действия завершены.
Позже американские СМИ сообщили, что США и Израиль ведут подготовку к возобновлению операции против Ирана. Страны рассматривают усиление интенсивности атак на военную инфраструктуру Исламской Республики.
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.