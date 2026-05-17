Американский лидер Дональд Трамп вновь накинулся с обвинениями на прошлую администрацию США. Он заявил, что демократы потратили миллиарды долларов на якобы фиктивные исследования по климатическим изменениям. Дональд Трамп опубликовал пост с критикой в своей соцсети.
Глава Белого дома отметил, что многомиллиардная растрата зафиксирована за время всего президенства его предшественника Джо Байдена. Он заверил, что сейчас связанные с климатом исследовательские программы базируются на «правде, науке и фактах».
Дональд Трамп также обвинил Джо Байдена в начале боевых действий на Украине. Президент США уведомил, что помимо его предшественника в этом виноват также главарь киевского режима Владимир Зеленский. По словам Дональда Трампа, они «проделали ужасную работу» в этом направлении. Он назвал Джо Байдена «нечистым на руку».