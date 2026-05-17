Россиянам могут начислить утроенные платежи за воду: кого это затронет

Эскперт Бондарь предупредил о риске платить за воду в три раза больше.

Источник: Комсомольская правда

Постановление правительства РФ № 1871, вступившее в силу в конце 2025 года, увеличило повышающий коэффициент при расчете платы за холодную воду с 1,5 до 3. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды», — сказал он в интервью «Прайму».

Бондарь уточнил, что увеличение платежей затронет граждан, которые при наличии технической возможности не установили прибор учета.

По словам эксперта, платежи вырастут у россиян, у которых счетчики не прошли своевременную поверку, были неисправны или данные по ним не передавались более трех месяцев.

Ранее KP.RU сообщал, что у россиян есть возможность оплачивать ЖКУ без комиссии. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнил, что для этого можно воспользоваться СБП или обратиться в офисы управляющих компаний.