Россиянам могут начислить утроенные платежи за воду: кого это затронет

Постановление правительства РФ № 1871, вступившее в силу в конце 2025 года, увеличило повышающий коэффициент при расчете платы за холодную воду с 1,5 до 3. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды», — сказал он в интервью «Прайму».
Бондарь уточнил, что увеличение платежей затронет граждан, которые при наличии технической возможности не установили прибор учета.
По словам эксперта, платежи вырастут у россиян, у которых счетчики не прошли своевременную поверку, были неисправны или данные по ним не передавались более трех месяцев.
