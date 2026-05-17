Хабаровск прогреется до +21 градуса 17 мая

В Хабаровском крае 17 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём поднимется до +19…+21 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду.
В южных районах края также будет сухо. Ночные температуры здесь составят от +2 до +4 градусов, дневные — от +19 до +21 градуса при юго-западном ветре 4−11 метров в секунду. В центральных районах ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью от +1 до +8 градусов, днём от +11 до +22 градусов. Ветер северо-западный и западный, 4−12 метров в секунду.
На севере региона осадков также не прогнозируется, за исключением Тугуро-Чумиканского района, где днём пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от −3 до +5 градусов, дневные — от +5 до +21 градуса. Ветер северо-восточный, 5−14 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать осторожность на открытых пространствах при порывах ветра.
