Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, потерпел поражение от японской команды «Гамба» в финальном матче второго дивизиона Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Игра, проходившая в Эр-Рияде, закончилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 30-й минуте шведско-турецкий нападающий Дениз Хюммет. Криштиану Роналду находился на поле всю игру, но вновь не смог завоевать кубок.
В предыдущем сезоне у «Аль-Насра» получилось выйти в полуфинал, но клуб оказался на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, из-за чего у него не вышло напрямую выйти в следующий раунд.
«Гамба» в своей истории стала обладателем второго континентального трофея. Команда завоевала кубок основного дивизиона Лиги чемпионов АФК в 2008 году.
Напомним, в ноябре 2025 года на туристическом форуме TOURISE Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, станет последним в его карьере. Футболист сослался на свой возраст. Португальскому нападающему 41 год.