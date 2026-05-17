Клуб Роналду «Аль-Наср» проиграл в финале второй азиатской Лиги чемпионов

Напомним, в ноябре 2025 года на туристическом форуме TOURISE Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, станет последним в его карьере. Футболист сослался на свой возраст. Португальскому нападающему 41 год.