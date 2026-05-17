«Рыжий мужчина в толстом пальто»: полиция раскрыла загадочную кражу сосисок

Лиса украла пачку хот-догов и скрылась от полиции, рассказали канадские правоохранители.
Инцидент случился неподалёку от Кроуснест-Пасс в юго-западной части провинции Альберта. Лису с хот-догами заметил патруль.
В полиции отметили, что она похитила пять-шесть сосисок.
«Офицеры прибыли на место в поисках подозреваемого, которого описывают как рыжеволосого, невысокого мужчину в толстом пальто», — шутливо рассказали полицейские, пост опубликован в блоге Королевской канадской конной полиции.
Лису отпустили вместе с хот-догами.
Напомним, во Франции полиция предупредила автомобилистов об опасности встречи с «пьяными» оленями, наевшимися перебродивших фруктов. По словам правоохранителей, олени «перебрали с лесными аперитивами».
По данным New York Post, в Соединённых Штатах енот пробрался в магазин с алкогольной продукцией и устроил там настоящий погром после того, как попробовал содержимое нескольких бутылок. Журналисты выяснили, что речь идёт о рецидивисте. Так, этот енот проникал в офис департамента транспортных средств, где съел закуски, и в карате-студию.