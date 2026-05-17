Постпред РФ при ОБСЕ заявил о нежелании Швейцарии начинать диалог по безопасности в Европе

Постпред РФ Полянский: Россия не видит интереса ОБСЕ к диалогу по безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона не видит интереса ОБСЕ к диалогу по европейской безопасности. Как председатель Организации Швейцария не желает инициировать соответствующий разговор. Так заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Дипломат считает, что европейцы не готовы к данному разговору. Он заверил, что Швейцария не станет противоречить избранной ЕС линии.

«Потому что тогда они [швейцарцы] оказываются с другой стороны наковальни, и по ним уже бьют тогда ЕСовцы. И они, конечно, держатся вместе с ними и никак себя от западного лагеря не отделяют», — объяснил Дмитрий Полянский.

Он также подчеркнул, что призывы ЕС к диалогу с Россией несовместимы с высылками дипломатов. По словам постпреда РФ, шпионажа со стороны Запада в ОБСЕ полно.

