Словенский аккордеонист побил рекорд Гиннесса по длительности игры

Словенский музыкант Роберт Готер установил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, сообщает портал Siol. Артист провел на сцене 81 час, превзойдя предыдущее достижение, зафиксированное в 2024 году.
Рекордный марафон прошел в городе Веленье. Музыкант начал выступление в среду и практически без остановки играл несколько суток подряд. Для него оборудовали отдельный шатер с защитой от непогоды, а внутри установили газовые обогреватели. Трансляция выступления велась в интернете.
После завершения музыкального марафона Готер исполнил популярную народную композицию и отметил установление нового достижения вместе со зрителями.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал музыкантке из Франции, которая в прошлом году непрерывно играла на аккордеоне более 80 часов. Теперь результат словенского исполнителя должен быть официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Роберт Готер профессионально занимается музыкой более 30 лет. С 1994 года он выступает как исполнитель, а также руководит собственной школой игры на аккордеоне.
Аккордеон остается одним из самых популярных народных инструментов в Словении. Его активно используют на свадьбах, фестивалях и сельских праздниках, а традиция массового исполнения народной музыки с аккордеоном сохраняется в стране с XIX века.
Дополнительный интерес к рекордному выступлению вызвала онлайн-трансляция музыкального марафона: за ходом попытки следили зрители не только из Словении, но и из других европейских стран, где аккордеон остается важной частью фольклорной культуры.
