Словенский аккордеонист побил рекорд Гиннесса по длительности игры

Рекордный марафон прошел в городе Веленье. Музыкант начал выступление в среду и практически без остановки играл несколько суток подряд. Для него оборудовали отдельный шатер с защитой от непогоды, а внутри установили газовые обогреватели. Трансляция выступления велась в интернете.