Генконсул Черкашин: австрийцев заинтересовали российские "Нивы"

Австрийские посетители выставки проявили интерес к российским автомобилям «Нива». Об этом сообщил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.
Дипломат уточнил, что на одной из выставок в Зальцбурге, посвященных охоте и активному отдыху, была представлена российская техника, включая автомобили «Нива» и мотоциклы.
«И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — отметил генконсул.
Черкашин добавил, что интерес к российской культуре в Австрии сохраняется и проявляется особенно заметно на международных выставках и профессиональных форумах.
