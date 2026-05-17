Сальвини раскрыл личность водителя, наехавшего на толпу в Модене

Ранее в британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города, сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.