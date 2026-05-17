В Амурске водитель Toyota слетел в кювет и погубил пассажирку

По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, в 17:32 на Западном шоссе, в районе строения 6, 30-летний водитель Toyota Proboks двигался со стороны строения 33 в сторону строения 10. Он не выбрал безопасную скорость с учётом дорожного покрытия, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет с наездом на электроопору и последующим опрокидыванием. Пассажирку 1998 года рождения выбросило из автомобиля. От полученных травм она скончалась в больнице.