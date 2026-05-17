В Амурске водитель Toyota слетел в кювет и погубил пассажирку

В городе Амурске Хабаровского края 16 мая 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, в 17:32 на Западном шоссе, в районе строения 6, 30-летний водитель Toyota Proboks двигался со стороны строения 33 в сторону строения 10. Он не выбрал безопасную скорость с учётом дорожного покрытия, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет с наездом на электроопору и последующим опрокидыванием. Пассажирку 1998 года рождения выбросило из автомобиля. От полученных травм она скончалась в больнице.
Место аварии является участком ремонтных дорожных работ, там установлены соответствующие знаки. На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия. Госавтоинспекция напоминает: не превышайте скорость и всегда пользуйтесь ремнями безопасности. На дороге жизнь каждого зависит не только от личного выбора, но и от выбора окружающих людей.
