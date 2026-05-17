В столичных аэропортах ввели ограничения на полеты: что об этом известно

На подлете к Москве ликвидировали три дрона ВСУ за ночь. Общее число сбитых беспилотников за сутки достигло 52-х. Последний украинский дрон перехвачен на подлете к Москве около 02:15 17 мая. За полчаса до этого силами ПВО ликвидировано еще два беспилотника.