В столичных аэропортах ввели ограничения на полеты: что об этом известно

В ночь на 17 мая в шести российских аэропортах временно действуют ограничения на полеты. В том числе, для приема и выпуска рейсов недоступны столичные воздушные гавани. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
К 02:50 запрет на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Кроме того, с ограничениями работают воздушные гавани Пскова и Ярославля.
«ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — проинформировали в Росавиации.
На подлете к Москве ликвидировали три дрона ВСУ за ночь. Общее число сбитых беспилотников за сутки достигло 52-х. Последний украинский дрон перехвачен на подлете к Москве около 02:15 17 мая. За полчаса до этого силами ПВО ликвидировано еще два беспилотника.