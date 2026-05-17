В столичных аэропортах ввели ограничения на полеты: что об этом известно

Ограничения на полёты ввели во всех московских аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 мая в шести российских аэропортах временно действуют ограничения на полеты. В том числе, для приема и выпуска рейсов недоступны столичные воздушные гавани. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

К 02:50 запрет на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Кроме того, с ограничениями работают воздушные гавани Пскова и Ярославля.

«ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — проинформировали в Росавиации.

На подлете к Москве ликвидировали три дрона ВСУ за ночь. Общее число сбитых беспилотников за сутки достигло 52-х. Последний украинский дрон перехвачен на подлете к Москве около 02:15 17 мая. За полчаса до этого силами ПВО ликвидировано еще два беспилотника.