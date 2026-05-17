Когда молодость ушла, а мечты — нет: Как пережить кризис среднего возраста без развода

Кризис среднего возраста возникает у людей в районе 35−45 лет. Это не слабость, а естественный этап развития психики человека. В этот период человек сталкивается с двумя проблемами: а) часть жизни прожита, и оставшееся время уже не кажется бесконечным, б) реальные достижения часто не совпадают с тем, о чём мечталось в молодости. С физиологической точки зрения мозг перестаёт получать прежнее удовольствие от вещей, которые радовали раньше. То, что приносило удовлетворение в 25 лет, к 40 годам перестаёт работать как источник радости или энергии. Возникает внутренняя пустота.