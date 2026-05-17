Франция не сможет разместить своих миротворцев на Украине и в Иране, заявил бывший советник Североатлантического альянса, полковник Генштаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он уточнил, что Российская Федерация одерживает победу в конфликте на Украине, и задался вопросом о том, зачем РФ могут потребоваться «силы враждебных стран».
«Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты?», — сказал Бо.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что дипломатия стран Запада полностью проваливается.
«Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания», — заявил Бо.
Напомним, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, для Российской Федерации ввод миротворческих сил на Украину неприемлем, это несёт в себе критическую опасность для всего мира.