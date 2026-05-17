На конкурсе «Евровидение-2026» победила певица из Болгарии

Болгарская певица Dara набрала в финале конкурса «Евровидение-2026» 516 баллов и заняла первое место.

Источник: Аргументы и факты

Болгарская певица Dara одержала победу на международном конкурсе «Евровидение», набрав 516 баллов. Она выступала с композицией «Bangaranga». Болгария выиграла конкурс впервые. Несколько лет, с 2023 года, страна не участвовала в нём.

На втором месте с 343 баллами оказался Ноам Беттан из Израиля. Именно эта страна в 2026 году принимает «Евровидение». Конкурс проводится в 70-й раз. Беттан исполнил песню Michelle.

Третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии. Артистка, получившая 296 баллов, представила композицию Choke Me.

Напомним, ранее Нидерланды, Испания, Ирландия, Исландия и Словения отказались показывать «Евровидение-2026» на своих национальных телеканалах, присоединившись к ранее объявленному бойкоту конкурса. В этом году в мероприятии приняли участие всего 35 стран.

Кроме того, испанский министр культуры Эрнест Уртасун осудил решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение». Глава ведомства назвал подобный подход проявлением двойных стандартов.

Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
