На конкурсе «Евровидение-2026» победила певица из Болгарии

Болгарская певица Dara одержала победу на международном конкурсе «Евровидение», набрав 516 баллов. Она выступала с композицией «Bangaranga». Болгария выиграла конкурс впервые. Несколько лет, с 2023 года, страна не участвовала в нём.
На втором месте с 343 баллами оказался Ноам Беттан из Израиля. Именно эта страна в 2026 году принимает «Евровидение». Конкурс проводится в 70-й раз. Беттан исполнил песню Michelle.
Третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии. Артистка, получившая 296 баллов, представила композицию Choke Me.
Напомним, ранее Нидерланды, Испания, Ирландия, Исландия и Словения отказались показывать «Евровидение-2026» на своих национальных телеканалах, присоединившись к ранее объявленному бойкоту конкурса. В этом году в мероприятии приняли участие всего 35 стран.
Кроме того, испанский министр культуры Эрнест Уртасун осудил решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение». Глава ведомства назвал подобный подход проявлением двойных стандартов.