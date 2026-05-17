Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России повысят госпошлины за нумерацию: что изменится с 1 июня для операторов связи

Минцифры предупредили операторов связи о росте госпошлин за нумерацию с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи в Россия будут повышены с 1 июня 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры РФ.

«С 01.06.2026 будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации», — говорится в сообщении.

Согласно документу, плата за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации, а также за номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи России составит 100 рублей.

За один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной и радиосвязи пошлина установлена в размере 6,5 млн рублей. По данным ведомства, за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи — 70 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в России онлайн-сервисы больше не смогут продолжать списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. По данным Роспотребнадзора, если средства все же были списаны после отказа, они подлежат возврату в полном объеме.