В России повысят госпошлины за нумерацию: что изменится с 1 июня для операторов связи

Государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи в Россия будут повышены с 1 июня 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры РФ.
«С 01.06.2026 будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации», — говорится в сообщении.
Согласно документу, плата за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации, а также за номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи России составит 100 рублей.
За один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной и радиосвязи пошлина установлена в размере 6,5 млн рублей. По данным ведомства, за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи — 70 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России онлайн-сервисы больше не смогут продолжать списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. По данным Роспотребнадзора, если средства все же были списаны после отказа, они подлежат возврату в полном объеме.