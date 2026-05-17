Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван источник "двойного дохода" индустрии красоты

Аналитик Русяев заявил, что индустрия красоты зарабатывает на страхе россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российская индустрия красоты научилась зарабатывать на страхе старения дважды: сначала на процедурах омоложения, а затем на исправлении их последствий. Об этом агентству «Прайм» рассказал бизнес-консультант Илья Русяев.

«Индустрия монетизирует страх старения, а потом монетизирует исправление того, что сама же продала под этим страхом. Это вторая волна продаж тем же клиентам, и она экономически такая же доходная, как первая», — пояснил эксперт.

По данным 2025 года, аппаратная косметология выросла в полтора раза, инъекционная — на 32%, а рынок в целом достиг 140 миллиардов рублей. Основные клиенты — женщины 30−50 лет с доходом выше среднего. Особый поток выручки дали пациенты 45−55 лет, которым теперь требуется коррекция оверфиллинга. Нижняя граница возраста потребителей косметики опустилась до 14 лет.

Пока в России нет регулирования, подобного британскому (отказ от термина «антивозрастной»), бизнес-модель страха продолжит расти, заключил Русяев.