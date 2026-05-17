Поисковики сосредоточатся на скалах при поисках семьи Усольцевых

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» намерен сосредоточить внимание на обследовании скальных участков в Кутурчинском Белогорье при возобновлении поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил председатель отряда Григорий Сергеев.
По его словам, речь идет о труднодоступных каменных образованиях, расположенных на высоте. Для работы в таких местах поисковым группам придется организовывать временные лагеря непосредственно в горной местности.
Сергеев отметил, что одной из главных проблем остается безопасность добровольцев и спасателей. В районе поисков погодные условия способны резко меняться, что осложняет обследование опасных участков.
Активная фаза поисковой операции была приостановлена после установления устойчивого снежного покрова. Сейчас специалисты ожидают полного схода снега, чтобы вновь приступить к обследованию ключевых зон.
Семья Усольцевых — Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь — пропала в сентябре 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. По данным следствия, в день исчезновения супругов с ребенком видели туристы по пути к горе.
Следователи ранее осмотрели автомобиль семьи. В машине не обнаружили туристического снаряжения, однако там находилась крупная сумма денег. Также установлено, что пропавшие были легко одеты для похода в горную местность. Телефон Сергея Усольцева последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.
Следственные органы рассматривали версии несчастного случая, криминального происшествия и добровольного побега. Позднее версия о намеренном исчезновении семьи была исключена.
К поискам в Красноярском крае ранее привлекались сотрудники МЧС, следователи, волонтеры и специалисты по горному рельефу. Обследование территории осложняется сложным ландшафтом, густой тайгой и большим количеством труднодоступных участков.
