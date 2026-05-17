Роналду с «Аль-Насром» проиграл в финале второй азиатской Лиги чемпионов

Это поражение стало для португальского форварда 14-м упущенным титулом с момента его перехода в «Аль-Наср» в 2023 году. За это время он так и не выиграл ни одного клубного трофея. Последний раз Роналду становился чемпионом в составе «Ювентуса» — в 2021 году он завоевал Кубок Италии. С тех пор его победная серия на клубном уровне прервана.