350 дзюдоистов из 12 стран сражаются на турнире Ощепкова в Хабаровске

Хабаровский край вновь принимает международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова, и в этом году соревнования сменили формат. Впервые на дальневосточную землю приехали не взрослые мастера, а юноши и девушки до 18 лет — 350 сильнейших молодых спортсменов из 12 стран мира. Среди участников — команды из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Греции, Китая, Монголии, Словении, Сербии, Турции и Франции.