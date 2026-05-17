350 дзюдоистов из 12 стран сражаются на турнире Ощепкова в Хабаровске

В этом году соревнования сменили формат: впервые на дальневосточную землю приехали не взрослые мастера, а юноши и девушки до 18 лет.

Хабаровский край вновь принимает международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова, и в этом году соревнования сменили формат. Впервые на дальневосточную землю приехали не взрослые мастера, а юноши и девушки до 18 лет — 350 сильнейших молодых спортсменов из 12 стран мира. Среди участников — команды из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Греции, Китая, Монголии, Словении, Сербии, Турции и Франции.

Губернатор Дмитрий Демешин, лично давший старт турниру, подчеркнул символичность того, что соревнования памяти Ощепкова — основоположника отечественного дзюдо — проходят именно на Дальнем Востоке, откуда и начиналась его история. 27 хабаровских ребят вышли на татами против лучших юниоров планеты, и глава региона выразил уверенность, что они покажут характер.

«Год спорта в Хабаровском крае приносит нам мощные, зрелищные события. Желаю всем участникам турнира ярких поединков, честной борьбы и заслуженных побед», — сказал он.

Турнир памяти Ощепкова — одно из главных спортивных событий весны на Дальнем Востоке, и то, что он теперь развернут в сторону юниоров, говорит о смене приоритетов: ставка делается на молодежь, которой предстоит прославлять российское дзюдо в будущем.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
