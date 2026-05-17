Рособрнадзор разъяснил, как исправить неверно заполненные данные в бланке ЕГЭ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. При обнаружении ошибочного заполнения полей бланка регистрации ЕГЭ участник экзамена может внести исправления двумя способами: записать новые символы поверх ранее написанных более жирным шрифтом или зачеркнуть неправильные символы и заполнить свободные клетки справа новыми, соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.
«Исправления могут быть выполнены следующими способами: запись новых символов (цифр, букв) более жирным шрифтом поверх ранее написанных символов (цифр, букв); зачеркивание ранее написанных символов (цифр, букв) и заполнение свободных клеточек справа новыми символами (цифрами, буквами). Данный способ возможен только при наличии достаточного количества оставшихся свободных клеточек», — говорится в документе.
Все бланки заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Строго запрещено использовать для исправлений корректирующую жидкость или «ластик».
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.